Щомісяця виробляли 1,2 млн доз. В Україні затримали велику банду наркоторговців

Нацполіція в Україні затримала організовану групу, яка виготовляла та збувала великі партії наркотиків, психотропів та прекурсорів. Щомісяця наркоторговці виробляли 1,2 млн доз.
Про це повідомила прес-служба Нацполіціі.
За оперативними даними, щомісячний дохід наркоторговців складав від 100 до 120 млн грн. В ході обшуків вилучено 120 кілограм амфетаміну, з якого можна було виготовити 700 кілограм наркотичної речовини. Місячний оборот злочинного угруповання становив 250-300 кілограм або 1,2 млн доз. Крім того, поліцейські виявили більше тонни прекурсорів, з яких можна було б виготовити ще 700 кілограмів готового психотропу.
Спецоперація проходила на території Дніпропетровської, Київської і Черкаської областей, також в Києві. Правоохоронці затримали вісім учасників злочинного угруповання. Вони забезпечували наркотиками не менше 50 груп збувальників по всій Україні. Сума щомісячного обороту наркоторговців досягала 120 млн гривень. Організував наркобізнес людина, раніше судимий за бандитизм.
Фото: затримання угруповання наркоторговців (npu.gov.ua)
Нагадаємо, наприкінці березня в Полтавській області викрили масштабну групу наркоторговців, в яку входила молода подружня пара.
Відзначимо, раніше в Миколаївській області поліцейські за підтримки спецпідрозділу КОРД затримали членів угруповання, які займалися торгівлею наркотиками.
РБК-Україна писало, що СБУ в Києві затримала наркотоговцев, які виготовляли і збували оптові партії наркотиків, психотропів та прекурсорів. Їх щомісячний дохід становив близько 70 млн гривень.