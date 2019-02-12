Євростат назвав країну-лідера "зеленої енергетики"

Ілюстративне фото (ec.europa.eu)

У Швеції більше 50% енергії виробляється з відновлюваних джерел

Частка енергії з відновлюваних джерел у валовому кінцевому споживанні енергії в Європейському Союзі (ЄС) в 2017 році досягла 17,5% порівняно із 17,0% роком раніше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Євростата.

У порівнянні з 2004 роком (8,5%) частка енергії з відновлюваних джерел виросла більш ніж в два рази.

ec.europa.eu

Як наголошується в повідомленні, частка "зеленої енергетики" є одним з основних показників Європейської стратегії 2020. Метою ЄС є отримання 20% енергії у валовому кінцевому споживанні енергії з відновлюваних джерел до 2020 року і не менше 32% до 2030 року.

За даними Євростату, у 2017 році лідирувала Швеція, де більше половини (54,5%) енергії надходить з відновлюваних джерел. Далі йдуть Фінляндія (41,0%), Латвія (39,0%), Данія (35,8%) і Австрія (32,6%).

На протилежному кінці рейтингу знаходяться Люксембург (6,4%), Нідерланди (6,6%) і Мальта (7,2%).

Кожна держава-член ЄС має свою власну мету у стратегії 2020. Національні цільові показники враховують різні відправні точки, потенціал відновлюваної енергії та економічні показники. Серед 28 держав-членів ЄС 11 вже досягли цілей стратегії 2020: Болгарія, Чехія, Данія, Естонія, Хорватія, Італія, Литва, Угорщина, Румунія, Фінляндія та Швеція.

Як повідомляло РБК-Україна, на початок 2019 року в Україні працює 2240 МВт потужностей об'єктів відновлюваної електроенергетики, що в 1,5 рази більше, ніж на кінець 2017 року (близько 1500 МВт).

Нагадаємо, що НЕК "Укренерго" вважають безпечними об'єкти відновлюваної енергетики (сонячні та вітрові електростанції), які працюють в об'єднаній енергосистемі України.