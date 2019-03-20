Євростат назвав найбільших торговельних партнерів Євросоюзу

У 2018 році найбільшими торговими партнерами країн Європейського Союзу були Сполучені Штати Америки (674 млрд євро або 17,1% від експорту-імпорту товарів поза ЄС) і Китай (605 млрд євро або 15,4%). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Євростат.

Як відзначає статистичне відомство ЄС, ці країни значно випереджають Швейцарію (265 млрд євро або 6,7%), Росію (254 млрд євро або 6,4%), Туреччину (153 млрд євро або 3,9%) і Японію (135 млрд євро або 3,4%).

ec.europa.eu/eurostat

В Євростаті нагадали, про те, що траєкторії різних торгових партнерів були різні.

Так, після значного падіння з 25% у 2000 році до 14% в 2011 році частка США в загальному обсязі торгівлі товарами ЄС знову збільшилася і досягла 17% у 2018 році.

При цьому частка Китаю з 2000 року потроїлася, збільшившись з 5% до 15% у 2018 році.

Частка Росії знизилася з майже 10% у 2012 році до приблизно 6% у 2018 році.

Частка Японії впала більш ніж удвічі з 2000 року, в той час як частка Швейцарії і Туреччина залишалася відносно незмінною за цей період.

ec.europa.eu/eurostat

Нагадаємо, за даними Державної фіскальної служби, експорт товарів з України в країни ЄС в 2018 році зріс на 15% до 20,153 млрд доларів, імпорт - на 10% до 24,294 млрд доларів. Частка країн ЄС у зовнішній торгівлі України в 2018 році склала 42,6% (в 2017 році - також 42,6%).