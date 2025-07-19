В Евросоюзе назвали новое условие для вступления Грузии: что хотят теперь

"Выборы" в Грузии и отказ от вступления в ЕС

В Грузии 26 октября 2024 года состоялись парламентские выборы, во время которых было зафиксировано очень много нарушений. Почти за все из них была ответственна правящая пророссийская политическая партия "Грузинская мечта".

По данным ЦИК, правящая пророссийская партия "Грузинская мечта" набрала более 54% голосов. Однако оппозиция и президент Грузии Саломе Зурабишвили не признали результаты. В стране начались протесты.

Действия грузинских властей привели к проблемам со вступлением в ЕС. Еще до выборов пророссийская "Грузинская мечта" отказалась отменить так называемый "закон об иноагентах", принятый по образцу российского. А в ноябре 2024 года правительство Грузии вообще отказалось начинать переговоры о вступлении в ЕС до конца 2028 года.

В конце мая 2025 года грузинский "закон об иноагентах" вступил в силу. После этого Еврокомиссия со своей стороны заявила, что останавливает процесс вступления Грузии в ЕС как минимум до момента, пока не будет отменен этот закон.

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