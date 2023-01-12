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В Евросоюзе поприветствовали избрание членов ВСП: ключевые органы судебной власти восстанавливают работу

Фото: глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас (flickr.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Европейский союз приветствовал назначение восьми новых членов Высшего совета правосудия, благодаря чему органу возвращена ему институциональная способность принимать решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса.

"Великолепные новости от Съезда судей Украины. Только что назначены 8 новых членов Высшего совета правосудия. Таким образом ключевые органы судебной власти могут возобновить работу", - написал он.

Маасикас с нетерпением ждет, когда реформированная ВРП продемонстрирует верховенство права и добродетель на практике.

Напомним, сегодня Совет судей избрал еще трех членов ВРП. Таким образом, судьи избрали всех членов, что позволит разблокировать работу органа и вернуть ему институциональную способность принимать решение.

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ЕвросоюзВысший совет правосудия