В Евросоюзе угрожают запретить TikTok Lite: что стало причиной

Об этом заявил европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Издание отмечает, что это может стать первым случаем, когда ЕС воспользуется новыми полномочиями для введения санкций в отношении компаний, которые занимаются социальными сетями.

В ЕС дали компании TikTok время до среды, чтобы предоставить аргументы в свою защиту, которые комиссия тщательно оценит, прежде чем принять окончательное решение о мерах по обеспечению соблюдения закона.

Бретон заявил, что платформа, принадлежащая Китаю, не смогла доказать, что TikTok Lite, который вознаграждает пользователей за просмотр клипов, соблюдает обязательства по закону, и назвал сервис токсичным. Отмечается, что функция вознаграждения может быть прекращена в ЕС, если TikTok не предоставит ответа на опасения регулирующих органов относительно влияния на психическое здоровье пользователей.

О каких вознаграждениях идет речь

Новая программа предусматривает получение вознаграждений в виде ваучеров Amazon, подарочные карты через PayPal или валюту TikTok Coins.

Их можно получить за просмотр видео, лайки или подписки авторов. Бретон заявил, что TikTok Lite может быть таким же токсичным и вызывать привыкание, как сигареты.

Он сказал, что, хотя основное приложение TikTok предлагает пользователям развлечение и чувство связи, оно также связано со значительным риском для детей, а именно зависимостью, тревогой, депрессией, расстройством пищевого поведения и низкой концентрацией внимания.

Компания не дала ответов для ЕС

На прошлой неделе TikTok дали 24 часа для оценки рисков, связанных с новым сервисом Lite. Это было связано с опасением, что он может побудить детей обратиться к просмотру видео.

В понедельник комиссия заявила, что не получила удовлетворительных ответов от TikTok о мерах защиты от зависимости, несмотря на то, что уже находится под следствием в отношении других проблем, связанных с защитой детей.