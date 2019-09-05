ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Євросоюзі підтримали запуск ВАКС в Україні

Новини » Політика    05.09.2019 - 12:22
В Євросоюзі підтримали запуск ВАКС в Україні
Фото: судді ВАКС (РБК-Україна)

Євросоюз надаватиме підтримку ВАКС

Представництво Європейського союзу в Україні підтримало запуск роботи Вищого антикорупційного суду (ВАКС), який відбувся 5 вересня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представництва в Twitter.

Так, в представництві наголосили, що Європейський союз надаватиме підтримку Вищому антикорупційному суду для боротьби з корупцією.

"Сьогодні Вищий антикорупційний суд України приступає до роботи. ЄС вітає Україну з цією подією. Ми будемо продовжувати надавати підтримку суду у виконанні його важливої ролі в боротьбі з корупцією", - йдеться в заяві.

В Євросоюзі підтримали запуск ВАКС в Україні

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський оголосив про запуск роботи Вищого антикорупційного суду. Також глава держави наголосив, що роботі ВАКС допоможуть на законодавчому рівні та пообіцяв допомогу для покарання топ-чиновників.

Як писало РБК-Україна, голова ВАКС Олена Танасевич повідомила, що колегії суддів, які розглядатимуть кримінальні справи, вже були створені. За її словами, було обрано 6 слідчих суддів, які здійснюватимуть судовий контроль за дотриманням прав та свобод людини.

Крім того, до Вищого антикорупційного суду передадуть понад 3 тис. кримінальних проваджень, які зараз перебувають на розгляді місцевих судів.

Голова НАБУ розповів про передачу перших справ до ВАКС В Україні сьогодні почне працювати Вищий антикорупційний суд
Новини України антікоррупційний судЕвросоюз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся