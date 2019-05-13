В Євросоюзі обмежили вартість телефонних дзвінків і SMS

У країнах Європейського союзу з 15 травня вводиться нова максимальна ціна для всіх міжнародних дзвінків і SMS в межах ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єврокомісію.

Як наголошується в повідомленні, абоненти, які телефонують зі своєї країни в іншу країну ЄС, будуть платити максимальну суму 19 євроцентів за хвилину (+ ПДВ) та 6 євроцентів за SMS-повідомлення (+ ПДВ).

Нові правила міжнародних дзвінків усувають значні розбіжності в цінах, які раніше були між державами-членами. У середньому стандартна ціна на фіксований або мобільний дзвінок всередині ЄС була в три рази вище стандартної ціни на внутрішній дзвінок, а стандартна ціна SMS-повідомлення всередині ЄС більш ніж в два рази дорожче, ніж на внутрішній.

Після скасування плати за роумінг в червні 2017 року нові цінові обмеження на міжнародні дзвінки і SMS в ЄС є частиною перегляду правил у масштабах ЄС. у червні 2017 року, зазначили в Єврокомісії.

Дослідження Eurobarometer щодо міжнародних дзвінків показує, що в минулому місяці четверо з десяти респондентів (42%) зв'язувалися з кимось в іншій країні ЄС. 26% респондентів сказали, що вони використовували стаціонарний, мобільний телефон або SMS, щоб зв'язатися з ким-то в іншій країні ЄС.

Правила будуть застосовуватися у всіх 28 країнах ЄС з 15 травня, а незабаром також у Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейні. Максимальна ціна обмежена тільки для особистого використання, тобто для приватних клієнтів. Бізнес-клієнти виключені з цього цінового регулювання.

Нагадаємо, плата за роумінг усередині Євросоюзу була скасована в 2017 році.

У 2017 році в Європарламенті запропонували скасувати плату за роумінг мобільного зв'язку між Європейським союзом і Україною, Молдовою і Грузією,