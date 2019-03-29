Євросоюз значно збільшить кількість прикордонників на зовнішніх кордонах

Представники Європарламенту і країн Європейського Союзу досягли компромісу про збільшення персоналу Європейського агентства з охорони зовнішніх кордонів (Frontex). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Склад працівників Frontex до 2027 року має зрости з нинішніх 1850 до 10 тисяч осіб, вже до 2021 року кількість прикордонників на зовнішніх кордонах має становити 5 тисяч.

Рішення набуде чинності після схвалення його Європарламентом і Європейською радою.

Єврокомісія виступила з пропозицією про збільшення персоналу європейської прикордонної служби до 10 тисяч осіб до 2020 року та наділення її додатковими повноваженнями у вересні минулого року.

Водночас Італія і Греція висловили побоювання, що розширення повноважень Frontex стане загрозою їхньому суверенітету.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель і федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц виступили за поліпшення охорони зовнішніх кордонів Європейського союзу, підтримавши плани Європейської комісії щодо посилення Frontex.