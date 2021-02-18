Євросоюз чекає від Росії звільнення Навального за рішенням ЄСПЛ

Російська Федерація має звільнити опозиціонера Олексія Навального за рішенням Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Євросоюз, принаймні, на це чекає.
Про це у Twitter повідомив високий представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель.
"ЄСПЛ постановив, що Навального слід негайно звільнити. ЄС повторює свій заклик до російської влади зробити це без зволікання", - зазначив Боррель.
Він підкреслив, що Брюссель чекає від Москви виконання міжнародних зобов'язань, оскільки Російська Федерація є підписантом Європейської конвенції про права людини.
Нагадаємо, вчора ЄСПЛ закликав негайно звільнити Навального і у своєму рішенні застосував рідкісне правило 39 свого регламенту. Це правило застосовується, коли необхідно звільнити людину, якій реально загрожує небезпека.
Віце-спікер Державної думи Росії Петро Толстой вже заявив, що російська конституція дозволяє не виконувати рішення ЄСПЛ, тому Навального звільняти не будуть. Минулого року на референдумі російські громадяни підтримали норму про те, що національне законодавство в РФ має мати більш високу юридичну силу, ніж міжнародне.