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Евросоюз увеличит производство боеприпасов и ракет для помощи Украине

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Понедельник 24 июля 2023 23:38
Евросоюз увеличит производство боеприпасов и ракет для помощи Украине Фото: ЕС расширит производство боеприпасов и ракет (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

"Акт в поддержку производства боеприпасов" (ASAP), цель которого ускорить поставки военной помощи Украине и помочь странам-членам ЕС пополнить свои арсеналы, вступил в силу 23 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный журнал ЕС.

Целью ASAP является увеличение производственных мощностей Европейского Союза для решения проблемы с нехваткой оборонной продукции, в частности, артиллерийских боеприпасов, ракет и их компонентов.

Планы ЕС предусматривают финансирование в размере 500 млн. евро. Процедура согласования регламента между Европейским парламентом и Советом Евросоюза завершилась 20 июля.

Боеприпасы для Украины

Европарламент в начале июня поддержал важный документ, направленный на увеличение производства боеприпасов и ракет. Цель этого шага – повысить военные мощности ЕС и обеспечить его способность действовать эффективным способом в случае необходимости.

В конце весны, Европейский Союз принял решение о предоставлении финансовой помощи Украине в размере 1 млрд. евро. Эти средства предназначены для совместных закупок боеприпасов и ракет.

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