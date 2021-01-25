Євросоюз заявив про перший недружній крок Британії після Brexit

Рішення Великобританії знизити дипломатичний статус Представництва ЄС в цій країні, прийняте відразу після її виходу зі складу Євросоюзу, є недружнім сигналом. ЄС упевнений, що разом з британськими союзниками зможе знайти взаємоприйнятне рішення для цієї ситуації.

Про це під час прес-конференції заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Він зазначив, що європейська сторона не питає Об'єднане Королівство про щось нове і не просить про якесь особливе ставлення до себе, оскільки зовнішній дипломатичний статус Європейського союзу визнається країнами та міжнародними організаціями по всьому світу.

"Зрозуміло, це питання порушувалося (під час зустрічі - ред.). Є чіткий погляд і єдність з цього питання серед країн-членів. Це не є дружнім сигналом, першим такого роду, який Великобританія надіслала нам відразу після того, як вийшла з Європейського союзу. Якщо вони будуть продовжувати в тому ж дусі - це не відкриє жодних хороших перспектив", - сказав Боррель.

Як повідомляло РБК-Україна, ратифікувати угоду з Brexit в Європарламенті планують у березні 2021 року.

Нагадаємо, 24 грудня Британія і ЄС досягли згоди щодо торговельної угоди з Brexit. Сторони домовилися зберегти безвізовий режим і не вводити квоти і тарифи в торговельній сфері.

31 грудня угода про торгівлю і співробітництво Європейського союзу та великої Британії після виходу останньої з ЄС набрала чинності.

Водночас Шотландія на тлі угоди щодо Brexit знову заговорила про незалежність.