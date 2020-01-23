Євросоюз завтра підпише угоду про Brexit

Європейський союз завтра, 24 січня, підпише угоду про вихід Британії з Європейського союзу (Brexit). Про це на брифінгу заявив представник Єврокомісії Ерік Мамер.

За його словами, завтра президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн разом з головою Європейської ради Шарлем Мішелем підпише угоду про вихід Британії з ЄС і Європейського співтовариства з атомної енергії.

"Точний час підписання буде підтверджено пізніше", - додав Мамер.



Відзначимо, напередодні парламент Британії остаточно схвалив закон про умови Brexit.

Нагадаємо, раніше уряд Великобританії заявив що після виходу з ЄС Гібралтар не зможе домовлятися про окрему угоду з Європейським союзом про безвізовий режим.

Також стало відомо, що Британія не буде автоматично депортувати громадян ЄС після Brexit. За словами координатора Європейського парламенту з питань Brexit Гая Верхофстадта, для громадян ЄС буде встановлений строк для виїзду до червня 2021 року.

"Автоматичної депортації не буде. Після пільгового періоду у них буде можливість подати заявку, пояснюючи, чому це було неможливо зробити в рамках звичайних процедур", - заявив Верхофстадт.