Евросоюз вводит экологическую пошлину СВАМ, как инструмент торговой войны, - эксперт

Хотя 5 лет назад он позиционировался как средство для сокращения выбросов CO2, сейчас в ЕС не скрывают, что CBAM - это чисто инструмент торговой политики для защиты внутренних рынков и поддержки своих производителей. Поэтому Украина должна сделать все, чтобы защитить себя в этой войне.

Он отметил: европейские производители через свои ассоциации давят на ЕС, требуя усиления CBAM, чтобы защитить себя от конкуренции. Но, несмотря на длительную подготовку, сам ЕС оказался не готов к CBAM: наибольшие трудности возникли в сфере отчетности и администрирования.

Тем временем другие страны начали разрабатывать собственные аналоги этой пошлины - Великобритания уже приняла решение о запуске собственной CBAM, подобный подход планируют применить Норвегия, Тайвань, Австралия, Канада, Южная Корея и другие партнеры ЕС.

"В Украине CBAM почему-то до сих пор воспринимается через климатическую призму, хотя в ЕС его уже рассматривают исключительно как экономический и торговый инструмент. Мы пока не видим активных переговоров украинского правительства с европейскими коллегами по этому механизму. Это ослабляет позицию нашей страны. Стоит заметить, что объемы украинского экспорта в ЕС только растут: в 2024 году он достиг $25 млрд. Около 15% украинского экспорта в ЕС уже подпадает под CBAM", - отметил Зинченко.

По последним прогнозам GMK Center, негативное влияние CBAM на Украину будет расти со временем, поскольку количество свободных квот будет уменьшаться, а цена СО2 будет расти. Уже в 2030 году потери украинского экспорта из-за CBAM могут составить $1,8 млрд, а суммарные потери экспорта за 2026-2030 годы могут достичь $4,7 млрд.

"Наиболее жестким фактором для Украины является то, что из-за влияния этого механизма суммарно с 2026 по 2030 год наша страна рискует потерять почти $3 млрд потенциальных инвестиций в промышленность. Здесь все закономерно: нет экспорта - не будет инвестиций. А это залог и основа будущего Украины", - подчеркнул эксперт.

Он подчеркнул: Украина является кандидатом в члены ЕС и частично уже интегрирована в европейскую экономику, но в вопросах торговли CBAM фактически относит ее к третьим странам, как, например, Турцию или Китай. Чтобы этого не произошло, отношение к украинским предприятиям, к украинской торговле должно быть как к части европейского рынка.

"Вместо того, чтобы ждать новых ограничений, Украине следует активно включиться в глобальный процесс регулирования CBAM и защищать собственные интересы на международной арене", - резюмировал Зинченко.

Ранее в Федерации работодателей Украины посчитали, что после вступления в силу в ЕС всех положений механизма углеродной корректировки CBAM, уже в 2026 году Украина может потерять 4,6% ВВП, а к 2034 году количество рабочих мест может сократиться на 120 тысяч.

Напомним, издание Politico заявило, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой - вводит углеродную пошлину СВАМ, из-за которой Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро. Но этих убытков можно избежать, если начать переговоры с ЕС и получить льготы, в частности - отсрочку введения этой пошлины в Украине из-за войны.