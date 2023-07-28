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Евросоюз ввел новые санкции против России за дезинформацию о войне в Украине

Фото: Евросоюз ввел новые санкции против России за дезинформацию о войне в Украине (УНИАН)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз ввел новые санкции против России. В частности, за дезинформацию о войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Европейские санкции введены в отношении семи физических и пяти юридических лиц, ответственных за проведение цифровой кампании по манипулированию информацией под названием RRN (Recent Reliable News), направленной на искажение информации и распространение пропаганды в поддержку войны России против Украины.

В рамках этой кампании, в которой участвуют государственные органы или структуры, аффилированные с правительством РФ, используются поддельные веб-страницы, использующие идентификацию национальных СМИ и государственных сайтов, а также фальшивые аккаунты в социальных сетях. Эта скоординированная и целенаправленная информационная манипуляция является частью более широкой гибридной кампании России против ЕС и стран-участниц.

В частности, ЕС ввел ограничительные меры в отношении Inforos и трех его учредителей. "Инфорос" - это интернет-компания, тесно связанная с российской военной разведкой (ГРУ), ответственная за создание более 270 прокси-онлайн СМИ, распространяющих пропаганду в поддержку войны России против Украины.

Также в санкционный список ЕС попали АНО "Диалог" - российская некоммерческая организация, созданная Департаментом информатизации и технологий Москвы и тесно связанная с администрацией президента РФ, Институт русской диаспоры, а также Агентство социального проектирования и "Структура национальных технологий" - две российские ИТ-компании, участвующие в проводимой под руководством России кампании цифровой дезинформации RRN, и видные представители вышеупомянутых организаций.

Санкции ЕС против России

ЕС вводит санкции против России за нарушение территориальной целостности Украины с 2014 года, когда Кремль оккупировал Крым и части Луганской и Донецкой областей. Ограничительные меры значительно расширили после того, как в 2022 году Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Санкции включают запрет на импорт российской нефти, отключение ряда банков РФ от системы SWIFT а также большое количество экспортных ограничений.

Всего с начала полномасштабного вторжения оккупантов в Украину ЕС ввел 11 пакетов санкций.

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