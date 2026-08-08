Евросоюз отреагировал на решение Сената США по антироссийским санкциям

"На фоне принятия 21-го пакета санкций ЕС я приветствую принятие Сенатом США законопроекта Грэмма. Этот законопроект чтит память человека, который твердо верил в силу скоординированных санкций для ослабления российской военной машины", - написала глава ЕК.

По словам фон дер Ляен, санкционное давление должно быть направлено на все источники финансирования российской агрессии.

"От российских олигархов до экспорта энергоносителей и "теневого флота" – каждый источник доходов, подпитывающий агрессию Кремля, должен стать объектом санкций со всех сторон", – заявила она.

Президент Еврокомиссии также отметила важность совместных действий Соединенных Штатов и Европейского Союза. По ее мнению, скоординированные санкции могут лишить Россию ресурсов, необходимых для продолжения войны.

"Давайте вместе лишим Россию средств для продолжения войны, которую она не может выиграть", – призвала фон дер Ляен.

Она добавила, что жесткие и взаимодополняющие санкции могут продемонстрировать, каких результатов способны добиваться США и Европа, действуя совместно.

"Благодаря жестким, взаимодополняющим санкциям Европа и Соединенные Штаты могут еще раз продемонстрировать, чего могут достичь исторические партнеры, когда действуют сообща", – подытожила президент Еврокомиссии.

Что предусматривает санкционный законопроект

Сенат США в пятницу большинством голосов поддержал масштабный законопроект о санкциях против России, разработанный на основе инициатив покойного сенатора Линдси Грэма.