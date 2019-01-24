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Армія Венесуели відмовилася визнати голову парламенту президентом

Новини » Політика    24.01.2019 - 01:35
Армія Венесуели відмовилася визнати голову парламенту президентом
Фото: міністр оборони Венесуели Володимир Падріно Лопес (leyresorte.gob.ve)

Раніше спікер Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо проголосив себе в. о. президента

Армія Венесуели не визнає голову парламенту країни Хуана Гуайдо виконуючим обов'язки президента. Про це заявив міністр оборони Венесуели Володимир Падріно Лопес, передає РБК-Україна з посиланням на видання El Nacional.

"Ми, солдати батьківщини, не приймаємо президента, нав'язаного в тіні темних інтересів та самопроголошеного поза законом. Національні боліваріанські збройні сили захищають конституцію і є гарантом національного суверенітету", - заявив Лопес.

Раніше в середу, 23 січня, спікер опозиційної Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо проголосив себе "виконуючим обов'язки президента" на тлі масових маніфестацій супротивників глави держави Ніколаса Мадуро в столиці країни Каракасі та в інших містах.

Президент США Дональд Трамп заявив, що з цього моменту він вважає Гуайдо тимчасово виконуючим обов'язки президента Венесуели.

Нагадаємо, президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про розрив дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами Америки, звинувативши їх у керівництві операцією з нав'язування жителям Венесуели держперевороту і "встановлення маріонеткового уряду".

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