Євросоюз висловив готовність обговорити виділення другого траншу допомоги Україні
Віцепрезидент Єврокомісії Владислав Домбровскіс заявив, що ЄС готовий повернутися до питання виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги у вересні. Він також відзначив значний прогрес в українських реформах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.
"Ми готові повернутися до питання отримання (Україною - ред.) другого траншу макрофінансової допомоги ЄС у вересні цього року", - сказав Домбровскіс в ході телефонної розмови з міністром фінансів України Сергієм Марченко.
Віцепрезидент також відзначив "значний прогрес у реформуванні різних сфер" в Україні.
За підсумками бесіди сторони домовилися продовжити "конструктивний діалог про отримання Україною другого траншу від ЄС у вересні 2021 року".
Нагадаємо, раніше Єврокомісія назвала умови для отримання Україною другого траншу макрофінансової допомоги.
Зазначимо, у квітні глава українського Мінфіну заявляв, що Україна очікує отримати ще 600 млн євро допомоги від ЄС до вересня 2021 року.