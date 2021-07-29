Євросоюз висловив готовність обговорити виділення другого траншу допомоги Україні

Віцепрезидент Єврокомісії Владислав Домбровскіс заявив, що ЄС готовий повернутися до питання виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги у вересні. Він також відзначив значний прогрес в українських реформах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України .

"Ми готові повернутися до питання отримання (Україною - ред.) другого траншу макрофінансової допомоги ЄС у вересні цього року", - сказав Домбровскіс в ході телефонної розмови з міністром фінансів України Сергієм Марченко.

Віцепрезидент також відзначив "значний прогрес у реформуванні різних сфер" в Україні.

За підсумками бесіди сторони домовилися продовжити "конструктивний діалог про отримання Україною другого траншу від ЄС у вересні 2021 року".