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Євросоюз висловив готовність обговорити виділення другого траншу допомоги Україні

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Київ, Четвер 29 липня 2021 18:55
Євросоюз висловив готовність обговорити виділення другого траншу допомоги Україні Фото: Владислав Домбровскіс, віцепрезидент Єврокомісії (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Віцепрезидент Єврокомісії Владислав Домбровскіс заявив, що ЄС готовий повернутися до питання виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги у вересні. Він також відзначив значний прогрес в українських реформах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

"Ми готові повернутися до питання отримання (Україною - ред.) другого траншу макрофінансової допомоги ЄС у вересні цього року", - сказав Домбровскіс в ході телефонної розмови з міністром фінансів України Сергієм Марченко.

Віцепрезидент також відзначив "значний прогрес у реформуванні різних сфер" в Україні.

За підсумками бесіди сторони домовилися продовжити "конструктивний діалог про отримання Україною другого траншу від ЄС у вересні 2021 року".

Нагадаємо, раніше Єврокомісія назвала умови для отримання Україною другого траншу макрофінансової допомоги.

Зазначимо, у квітні глава українського Мінфіну заявляв, що Україна очікує отримати ще 600 млн євро допомоги від ЄС до вересня 2021 року.

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