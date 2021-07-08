Єврокомісія назвала умову надання другого траншу допомоги Україні
Виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс назвав умову для отримання Україною другого траншу макрофінансової допомоги. За його словами, українська сторона повинна виконати комплекс узгоджених політичних заходів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на конференцію з питань реформ в Україні.
"ЄС може виділити другий транш, коли будуть виконані узгоджені заходи політики. Останнім часом намітився явний прогрес. Однак всі невиконані політичні умови повинні бути швидко реалізовані, поряд зі співпрацею України з МВФ", - заявив Домбровскіс.
За словами представника Єврокомісії, для отримання ще 600 млн євро допомоги Україна повинна просувати важливі реформи, що наближають її до ЄС.
"По-перше, судова система, де реформи вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів повинні включати конструктивні пропозиції Венеціанської комісії", - сказав він, зазначивши і важливість боротьби з корупцією.
Також, як додав Домбровскіс, українській владі необхідно поліпшити бізнес клімат в країні і зміцнити систему корпоративного управління в держпідприємствах.
Нагадаємо, у квітні глава українського Мінфіну заявляв, що Україна очікує отримати ще 600 млн євро допомоги від ЄС до вересня 2021 року.