ua ru
Пт, 02 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Евросоюз выделит Украине грант на восстановление разрушенных мостов

Новина українською →
Киев, Пятница 02 июня 2023 00:59
Евросоюз выделит Украине грант на восстановление разрушенных мостов
Автор: Константин Широкун

Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры, Европейский инвестиционный банк и банк ЕС подписали грантовое соглашение о выделении более 50 млн евро для возведения временных мостов в регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема.

"Это огромный вклад в восстановление логистики в наиболее пораженных войной регионах Украины, и я искренне благодарен партнерам за такую поддержку", - заявил Найем.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения построено 85 временных переправ для налаживания транспортных маршрутов в пострадавшие населенные пункты, из них 78 переправ в прошлом году, 7 – в этом году, также еще 3 моста находятся в работе.

"Временные сооружения помогут преодолеть проблемы, возникшие в результате российских атак, в том числе восстановить доступ наших граждан к жизненно важной гуманитарной, медицинской помощи и базовым государственным услугам", - добавил глава Агентства восстановления.

Украина восстанавливает разрушенную транспортную инфраструктуру

Так, ранее сообщалось, что сотрудники коммунальных служб помогли восстановить прямое сообщение между Черниговом и Киевом. Полукилометровый мост через Десну был разрушен в начале полномасштабного вторжения.

Часть переправ были восстановлены с использованием быстро монтируемых мостов, которые Украина получила от Швеции, Чехии, Норвегии и Франции. В частности, Швеция передала Украине 4 катера, которые можно использовать в качестве понтонных переправ, а также 14 секций понтонов, которые можно комбинировать в переправы разной длины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
міст Евросоюз Вторжение России в Украину
NEWS
ВСУ не будут атаковать пункты дислокации "Искандеров" в России западным оружием, - Игнат
ВСУ не будут атаковать пункты дислокации "Искандеров" в России западным оружием, - Игнат
DAILY
Херсонец Алексей Сивак: В плену россияне били током и говорили, что с мирными не воюют
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Херсонец Алексей Сивак: В плену россияне били током и говорили, что с мирными не воюют