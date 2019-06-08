Євросоюз посилює правила депортації біженців

Термін утримання в депортаційної в'язниці становитиме від 3 до 6 місяців
Міністри внутрішніх справ країн Європейського Союзу домовилися про посилення правил депортації шукачів притулку, які отримали відмову. Відповідне рішення було ухвалене під час зустрічі в Люксембурзі 7 червня, передає РБК-Україна з посиланням на DW.
Тепер мінімальний термін утримання в депортаційній в'язниці становитиме три місяці.
Зазначається, що ця міра покликана запобігти спробам шукачів притулку, яким відмовили, сховатися або переїхати в іншу країну ЄС.
Як крайня міра передбачається можливість видворення таких мігрантів в "будь-яку безпечну третю країну".
Підставою для поміщення біженця в депортаційну в'язницю може стати загроза втечі, спроби мігранта запобігти його видворення або "загроза для громадського порядку, громадської або національної безпеки".
Максимальний термін утримання в депортаційної в'язниці становитиме 6 місяців і у виняткових випадках може бути продовжений до року.
Тепер це рішення міністрів ЄС має затвердити Європарламент.
Нагадаємо, віце-президент Європейської комісії Франс Тіммерманс пригрозив Центрально-Східній Європі поверненням кордонів, якщо країни регіону в подальшому будуть відмовлятися приймати біженців.