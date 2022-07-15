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Євросоюз скоротить допомогу Україні на тлі відмови від російського газу, - Bloomberg

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Брюссель, П'ятниця 15 липня 2022 11:38
Євросоюз скоротить допомогу Україні на тлі відмови від російського газу, - Bloomberg Фото: Євросоюз скоротить допомогу Україні на тлі відмови від російського газу (pixabay)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз відстає від своїх обіцянок надати Україні 9 млрд євро фінансової допомоги, оскільки блок стикається з перспективою серйозних економічних проблем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Майже два місяці тому глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен запропонувала виділити Україні 9 млрд євро у вигляді надзвичайних кредитів. Досі блоку вдалося домовитися лише про початковий транш, який покриває дев'яту частину цієї мети.

ЄС в літній період може зіткнутися з новими проблемами, оскільки повне відключення від російського газу і посилення монетарної політики ризикують привести регіон до другої рецесії за два роки.

У травні Єврокомісія також зобов'язалася профінансувати основну частину відновлення України, яка, за оцінками українського уряду, може скласти 750 млрд доларів.

"Це може виявитися ще більш складним питанням для ЄС, оскільки немає згоди щодо того, як залучити ці кошти", - йдеться в матеріалі.

За словами людей, знайомих з ходом обговорення, пропозиція Єврокомісії налякала деякі держави-члени, які побоюються масштабних зусиль, необхідних для відновлення країни, і можливих проблем з корупцією.

"Економічні наслідки війни тиснуть на уряди ЄС, оскільки вони починають турбуватися про ризик ослаблення народної підтримки Києва в найближчі місяці, особливо якщо енергоносії стануть більш дефіцитними і дорогими", - пише видання.

Джерела видання повідомили, що коли міністри фінансів ЄС обговорювали допомогу Україні, близько третини з 27 країн-членів попередили, що будуть потрібні нові заходи для підтримки найбільш вразливих груп всередині блоку, постраждалих від кризи, що триває.

Міністрам вдалося домовитися тільки про кредит для України в розмірі 1 млрд євро в якості першого траншу більшого пакета макрофінансової допомоги. Основна частина фінансового пакета, який був в принципі схвалений лідерами ЄС в травні, була заблокована протягом декількох тижнів через розбіжності між Єврокомісією і Німеччиною з приводу того, як структурувати фінансування.

За словами людей, знайомих з ходом обговорень, тупикова ситуація навряд чи вирішиться до того, як Брюссель піде на літні канікули. Всі 27 держав-членів повинні дати своє благословення на умови пакета допомоги.

Нагадаємо, 24 червня ЄС погодив виділення Україні нового пакету фінансової допомоги в розмірі 9 млрд євро.

А вже 12 липня Рада міністрів країн ЄС остаточно погодив виділення Україні нового кредиту на 1 млрд євро з пакету макрофінансової допомоги.

Прем'єр України Денис Шмигаль очікує, що Україна отримає 1 млрд євро від ЄС до кінця липня.

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