Євросоюз погодив нові вимоги до ідентифікаційних карток

Нові посвідчення особи громадян ЄС будуть випускатися в форматі кредитних карток єдиного зразка

Европейский союз согласовал новые требования к удостоверениям личности граждан государств сообщества и временным и постоянным видам на жительство. Соответствующее положение было согласовано Европарламентом и Советом ЕС во вторник, 19 февраля, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейского совета.

Согласно новым правилам, идентификационные карты должны будут производиться в унифицированном формате кредитной карты с магнитной полосой, соответствующим минимальным стандартам безопасности и защиты документа, рекомендованным Международной организацией гражданской авиации (ICAO).

Они также должны иметь чип для бесконтактного считывания с записанной фотографией владельца в цифровом формате и двумя отпечатками пальцев.

"На поверхности идентификационной карте должен быть указан цифровой код выдавшей документ страны ЕС на фоне флага Евросоюза", - также говорится в сообщении.

Отмечается, что такие документы могут выдаваться на срок от 5 до 10 лет.

Все страны ЕС должны начать выдавать новые идентификационные карты в течение двух лет после вступления этой нормы в силу а все старые документы должны быть заменены в течение 10 лет.

Напомним, во вторник, 19 февраля, Европейский союз также согласился сократить выбросы углекислого газа для новых грузовых автомобилей и автобусов на 30 % до 2030 года в рамках обязательств ЕС сократить выбросы парниковых газов.