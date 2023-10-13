Евросоюз рассчитывает, что Китай поддержит формулу мира Украины, - Боррель

Боррель отметил, что попросил Китай "использовать свое влияние на Россию, чтобы остановить агрессивную войну", а также предостерег от поддержки страны-агрессора.

"До сих пор - и я благодарю за это - никакой прямой военной поддержки России не было, но это то, что для нас является очень важным вопросом", - уточнил глава дипломатии ЕС.

Он подчеркнул, что война между Россией и Украиной должна закончиться. А для этого необходимо начать переговоры о мире.

"Лучший способ для нас достичь прогресса в этих переговорах - это украинская формула мира, и мы рассчитываем на поддержку Китая", - рассказал Боррель.

Также глава дипломатии ЕС добавил, что призвал Китай помочь достичь возобновления зерновой сделки, которая позволяла экспортировать украинское зерно по Черному морю.

Формула мира

Напомним, еще в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский представил формулу мира, которая состоит из 10 пунктов. В них очерчены шаги для завершения войны между нашей страной и Россией.

Официальные лица Украины рассчитывают, что такую инициативу поддержит как можно большее количество стран, в том числе и Китай.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно подчеркивал, что помощь в реализации формулы мира Китаем и другими странами Глобального юга позволит политически и экономически изолировать Россию.