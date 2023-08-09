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Евросоюз начал подготовку санкций против хунты в Нигере, - Reuters

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Среда 09 августа 2023 20:11
Евросоюз начал подготовку санкций против хунты в Нигере, - Reuters Фото: Евросоюз начал подготовку санкций против хунты в Нигере (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны Евросоюза начали подготавливаться к введению первых санкций против хунты, которая недавно захватила власть в Нигере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Официальный представитель ЕС, занимающийся вопросами санкций, и один из дипломатов ЕС в комментарии изданию рассказали, что блок приступил к обсуждению критериев для ограничений.

По словам одного из чиновников, такие критерии будут включать "подрыв демократии" в Нигере и, вероятно, будут согласованы в ближайшее время.

"Следующим шагом станут санкции против отдельных членов хунты", - добавил он.

Для введения санкций необходимо согласие всех 27 стран-членов ЕС, и когда это может произойти, пока неясно.

Государственный переворот в Нигере

Напомним, в конце июля охрана президента Нигера Мохаммеда Базума взяла его в заложники и начала государственный переворот.

После этого руководитель президентской гвардии Абдурахман Чиани провозгласил себя новым лидером Нигера.

Страны Западной Африки 31 июля пригрозили хунте вторжением в случае, если она не отпустит президента за 7 дней. Их условие не выполнили.

Согласно данным СМИ, сейчас четыре страны Африки готовы направить для интервенции в Нигер 25 тысяч своих солдат.

Более детально о государственном перевороте в Нигере можете узнать в материале РБК-Украина.

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