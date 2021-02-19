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Євросоюз вирішив подвоїти внесок в COVAX

Автор: Дмитро Левицький

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на засіданні країн "Великої сімки" (G7) заявила, що Європейський союз подвоїть свій внесок у глобальний механізм COVAX. Євросоюз збільшить свій внесок до 1 млрд євро.

Про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.

Глава Єврокомісії зазначила, що поставки вакцин по механізму COVAX почнуться вже найближчим часом.

"Ми будемо в безпеці лише тоді, коли весь світ буде у безпеці. Як було оголошено в G7, ЄС подвоює свій внесок у COVAX з 500 мільйонів до 1 мільярда євро. Поставки почнуться найближчим часом. Це справжній момент глобальної солідарності", - наголосила вона.

Механізм COVAX був створений з ініціативи альянсу GAVI, ВООЗ та Коаліції за епідемічну готовність до інновацій (CEPI). В рамках механізму COVAX планують розподілити 2 млрд доз ефективних COVID-вакцин між країнами, які подали відповідну заявку.

Нагадаємо, Україна також має отримати вакцину від коронавірусу в рамках механізму COVAX. В організації UNICEF розповіли, коли вакцина приїде в Україну.

Додамо, Сполучені Штати також вирішили подвоїти свій внесок в механізм COVAX. У період з 2021 до 2022 року американська адміністрація виділить додаткові 2 млрд доларів.

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Новини України ЕврокомиссияЕвросоюзвакцина від коронавірусу
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