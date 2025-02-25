Евросоюз будет просить помощи у Индии с обеспечением санкций против РФ, - Bloomberg

По данным издания, Фон дер Ляйен пообщается с Моди по санкциям во время их встречи на этой неделе в Нью-Дели.

"Евросоюз стремится усилить контроль за соблюдением санкций против России, добавив, что война России против Украины представляет угрозу для Индии так же, как и для Европы", - цитирует Bloomberg неназванного чиновника ЕС.

По его словам, Индия могла бы сыграть важную роль в завершении войны в Украине и обеспечении длительного мира.

Издание отмечает, что МИД Индии пока не прокомментировал эту ситуацию. Как известно, южноазиатская страна придерживается только санкций, введенных ООН.

Добавим, что Индия не осудила вторжение России в Украину. Зато индийские власти призывают к диалогу и дипломатии для прекращения войны. Во время недавней встречи Моди с Дональдом Трампом в Белом доме премьер Индии заявил, что его страна выступает на стороне мира в российско-украинской войне.

Отношения между Индией и Украиной

Напомним, в августе прошлого года премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Украину с официальным визитом. Во время его визита было подписано четыре соглашения о сотрудничестве между Индией и Украиной.

В то же время Индия продолжает налаживать отношения как с Украиной, так и с Россией. Она не заняла жесткую позицию относительно полномасштабного вторжения российских оккупантов на украинскую территорию.