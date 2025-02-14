Моди сделал новое заявление по Украине во время встречи с Трампом

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что его страна выступает на стороне мира в российско-украинской войне.

Об этом он заявил во время встречи в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"Мир думал, что Индия каким-то образом является нейтральной страной во всем этом процессе. Но это неправда. У Индии есть сторона, и эта сторона мира", - заявил Моди.

Премьер Индии также приветствовал инициативу Трампа по восстановлению мира и подчеркнул важность "диалога, дипломатии и мирного решения". По словам Моди, об этом он говорил и российскому диктатору Владимиру Путину.

"Я сказал ему, что сейчас не эпоха войны, и я твердо убежден, что проблемы не решаются на поле боя. Обеим сторонам придется сесть за стол переговоров", - заявил Моди.

Отношения между Индией и Украиной

В августе прошлого года премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Украину с официальным визитом. Во время его визита было подписано четыре соглашения о сотрудничестве между Индией и Украиной.

В то же время, Индия продолжает налаживать отношения как с Украиной, так и с Россией. Она не заняла жесткую позицию относительно полномасштабного вторжения российских оккупантов на украинскую территорию.

По данным Bloomberg, Индия сейчас является вторым крупнейшим поставщиком запрещенных технологий в Россию после Китая, что вызывает беспокойство на фоне войны в Украине.

Кто такой Нарендра Моди и почему он в третий раз возглавил правительство Индии - читайте в материале РБК-Украина "Лидер крупнейшей демократии мира. Что нужно знать о премьере Индии Нарендре Моди".