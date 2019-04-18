Євросоюз прокоментував рішення суду щодо націоналізації ПриватБанку

Представництво ЄС в Україні зробило заяву після рішення суду про незаконність націоналізації "ПриватБанку". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву у Facebook.

У ЄС нагадали, що в 2016 році міжнародні партнери України підтримали рішення уряду та Національного банку України (НБУ) націоналізувати ПриватБанк, на прохання колишніх власників, як єдиного ефективного методу захисту вкладників банку - українського народу та бізнесу.

"У світлі цього ми вітаємо реформу корпоративного управління ПриватБанку на чолі з незалежною наглядовою радою, а також трансформацію її бізнес-моделі, що вже призвело до посилення ефективності та стабільності всієї банківської системи", - йдеться в заяві.

Водночас наголошується, що ЄС продовжує підтримувати зусилля НБУ щодо реформування фінансового сектору України, у тому числі шляхом запровадження принципів розумного корпоративного управління, а також зусиль Міністерства фінансів щодо реформування корпоративного управління в державних банках.

"Важливо, щоб влада продовжувала свої зусилля для стягнення збитків від колишніх власників та пов'язаних сторін збанкрутілих банків. Звинувачення та судовий розгляд мають повною мірою використовувати висновки звіту Kroll, замовлені НБУ. Міжнародні партнери України будуть уважно стежити за розвитком подій у цій сфері", - йдеться в заяві Представництва ЄС.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". Рішення ухвалили за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського до Національного банку України, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Державні органи мають десять днів, щоб оскаржити рішення суду щодо повернення ПриватБанку Ігорю Коломойському.