Євросоюз продовжить обмеження на в'їзд іноземців після 15 червня

Країни Європейського союзу підтримують продовження обмежень на перетин зовнішніх кордонів іноземцями після 15 червня. Обмеження продовжать до кінця цього місяця.

Про це заявила єврокомісар Юлва Йоханссон після засідання міністрів внутрішніх справ країн Євросоюзу, передає РБК-Україна.

Як пояснила Йоханссон, сьогодні Єврокомісія рекомендувала відкрити зовнішні кордони ЄС вже 15 червня, коли закінчиться дія введених через пандемію коронавірусу обмежень. Однак переважна більшість країн-учасниць виступили за продовження обмежень до кінця червня.

"Обмеження на зовнішніх кордонах ЄС збережуться до кінця червня, і я вважаю, що ми повинні розглянути питання про їх скасування на початку липня", - заявила вона.

Єврокомісар розповіла, що більшість міністрів підтримали ідею, що спочатку необхідно відновити пересування в Шенгенській зоні, а вже потім обговорювати відкриття зовнішніх кордонів ЄС.

Зазначимо, перетин зовнішніх кордонів Європейського союзу було обмежено через стрімке поширення коронавірусу в країнах Європи. Також велика кількість країн ЄС на час пандемії закривали свої внутрішні кордони.

Нагадаємо, Єврокомісія закликала країни ЄС відкрити свої кордони до кінця червня, оскільки вже спостерігається покращення ситуації з коронавірусом.

Додамо, критерії, за якими країни ЄС вирішують, чи пропускати українських громадян через свої кордони, назвали сьогодні в МЗС України.

Крім того, в МЗС сподіваються на "сприятливе ставлення" країн ЄС до туристів з України.