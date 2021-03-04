Євросоюз продовжить дію обмежень на вивезення COVID-вакцини

Єврокомісія продовжить обмеження на вивезення з ЄС вакцини від коронавірусу в треті країни. Заходи будуть діяти до кінця червня.

Один з європейських дипломатів розповів, що серед лідерів країн ЄС вже є згода з питання продовження обмежень.

"Єврокомісія запропонує продовжити його до червня. І це було зустрінуте країнами-членами зі схваленням. Не з ентузіазмом, але є відчуття, що нам все ще потрібен цей механізм", - сказав дипломат з ЄС.

Відомо також, що на зустрічі дипломатів у середу ініціативу про продовження обмежень підтримали, включаючи і так звані "важковаговики" Німеччина і Франція.