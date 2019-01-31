Євросоюз закликає РФ надати медичну допомогу Грибу

У ЄС стурбовані станом здоров'я політв'язня

Европейский Союз (ЕС) ожидает, что Россия освободит украинского политзаключенного Павла Гриба и предоставит ему доступ к надлежащей медицинской помощи. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter пресс-секретаря Европейской службы внешних дел Майи Косьянчич.

"Очень тревожные новости об ухудшении здоровья украинского гражданина Павла Гриба, который задержан российскими властями после похищения в Беларуси. Мы ожидаем, что Россия срочно освободит его и предоставит доступ к надлежащей медицинской помощи", - написала она.

Отметим, отец политзаключенного украинца Павла Гриба заявил, что без срочной медицинской помощи в специализированном медицинском учреждении Павел может умереть.

РБК-Украина сообщало, что у Гриба обнаружили симптомы болезни Альцгеймера. Такие выводы сделал украинский профессор Василий Притула за анализами, сделанными российскими медиками.

РБК-Украина писало, 24 января в России состоялось очередное судебное заседание по делу украинского политзаключенного Павла Гриба, на котором Гриб заявил об очень плохом самочувствии, но врач, без осмотра, выписал справку для суда об удовлетворительном состоянии здоровья. После этого Грибу стало плохо в зале суда, и ему вызвали "скорую помощь".