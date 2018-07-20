Євросоюз закликав Україну до прозорого розслідування вбивства Шеремета

В ЄС вважають, що прогрес у справі Шеремета посилить довіру до правоохоронців

Європейський союз закликає Україну провести прозоре розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це йдеться в повідомленні представництва ЄС в Україні у Facebook.

У представництві зазначили, що два роки тому Шеремет був холоднокровно вбитий, а український медійний втратив своїх найбільш талановитих і сміливих журналістів.

"Ми очікуємо, що українська влада проведе прозоре розслідування цього злочину, щоб притягнути винних до відповідальності. Прогрес у цій справі, безсумнівно, буде важливим для забезпечення довіри громадян до правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше прес-секретар Генпрокуратури Андрій Лисенко повідомив, що до розслідування вбивства Шеремета залучали представників Федерального бюро розслідувань США. За його словами, у справі Шеремета всі експертизи призначаються слідчими Національної поліції.