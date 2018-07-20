Евросоюз призвал Украину к прозрачному расследованию убийства Шеремета

В ЕС считают, что прогресс в деле Шеремета усилит доверие к правоохранителям

Европейский союз призывает Украину провести прозрачное расследование убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Украине в Facebook.

В представительстве отметили, что два года назад Шеремет был хладнокровно убит, а украинское медийное общество потеряло из своих самых талантливых и смелых журналистов.

"Мы ожидаем, что украинская власть проведет прозрачное расследование этого преступления, чтобы привлечь виновных к ответственности. Прогресс в этом деле, несомненно, будет важным для обеспечения доверия граждан к правоохранительным органам", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко сообщил, что к расследованию убийства Шеремета привлекали представителей Федерального бюро расследований США. По его словам, в деле Шеремета все экспертизы назначаются следователями Национальной полиции.