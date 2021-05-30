Євросоюз запропонував США співпрацю у протидії Росії

Європейський Союз підготував для США пропозицію з приводу співпраці у протидії Росії. Його направили на узгодження до Вашингтона.
Про це повідомляє Bloomberg.
У ньому також пропонується тісно консультуватися і співпрацювати по всьому спектру загальних проблем і можливостей в рамках відповідних аналогічних багатогранних підходів до Китаю.
"Ми єдині в нашому принциповому підході до Росії, і будемо рішуче реагувати на її повторювану модель негативної поведінки і зловмисної діяльності", - цитує агентство текст проекту документа.
Саміт дозволить Європі і США підтвердити тверду прихильність міжнародному порядку, заснованому на правилах, в тому числі шляхом зміцнення багатосторонніх інститутів і зміцнення співпраці в галузі зовнішньої політики і політики безпеки, говориться в заяві.
Нагадаємо, США припиняють авіасполучення з Білоруссю і готують санкції.
Зазначимо, генсек НАТО допускає, що Білорусь могла посадити лайнер Ryanair в координації з Росією.