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Євросоюз запропонував США співпрацю у протидії Росії

Автор: Анастасія Рокитна

Європейський Союз підготував для США пропозицію з приводу співпраці у протидії Росії. Його направили на узгодження до Вашингтона.

Про це повідомляє Bloomberg.

У ньому також пропонується тісно консультуватися і співпрацювати по всьому спектру загальних проблем і можливостей в рамках відповідних аналогічних багатогранних підходів до Китаю.

"Ми єдині в нашому принциповому підході до Росії, і будемо рішуче реагувати на її повторювану модель негативної поведінки і зловмисної діяльності", - цитує агентство текст проекту документа.

Саміт дозволить Європі і США підтвердити тверду прихильність міжнародному порядку, заснованому на правилах, в тому числі шляхом зміцнення багатосторонніх інститутів і зміцнення співпраці в галузі зовнішньої політики і політики безпеки, говориться в заяві.

Нагадаємо, США припиняють авіасполучення з Білоруссю і готують санкції.

Зазначимо, генсек НАТО допускає, що Білорусь могла посадити лайнер Ryanair в координації з Росією.

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