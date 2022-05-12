Євросоюз витратить 195 млрд євро, щоб знизити енергозалежність від Росії, - ЗМІ

ЄС витратить 195 мільярдів євро за наступні п'ять років, щоб забезпечити собі енергетичну незалежність від Росії. Основними векторами перспективних планів розвитку є розвиток альтернативних джерел енергії та зниження споживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Проект пропозицій Європейської комісії показує, що Брюсселю будуть потрібні додаткові інвестиції до 2027 року, крім планів щодо збільшення витрат на скорочення викидів вуглецю. ЄС також доведеться скоротити споживання енергії більше, ніж передбачалося раніше, щоб досягти амбітних цілей щодо нульових викидів вуглецю до 2050 року.

Брюссель також прагне прискорити впровадження відновлюваних джерел енергії, щоб до 2030 року вони покривали 45% Всього попиту на енергію в порівнянні з цільовим показником в 40%.

Поряд з цим ЄС необхідно буде знайти способи знизити залежність європейської промисловості від природного газу. Масовий перехід виробництва на поновлюваний водень і біометан можуть заощадити до 35 млрд кубометрів природного газу до 2030 року.