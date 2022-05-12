RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Євросоюз витратить 195 млрд євро, щоб знизити енергозалежність від Росії, - ЗМІ

Європейська рада (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

ЄС витратить 195 мільярдів євро за наступні п'ять років, щоб забезпечити собі енергетичну незалежність від Росії. Основними векторами перспективних планів розвитку є розвиток альтернативних джерел енергії та зниження споживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Проект пропозицій Європейської комісії показує, що Брюсселю будуть потрібні додаткові інвестиції до 2027 року, крім планів щодо збільшення витрат на скорочення викидів вуглецю. ЄС також доведеться скоротити споживання енергії більше, ніж передбачалося раніше, щоб досягти амбітних цілей щодо нульових викидів вуглецю до 2050 року.

Брюссель також прагне прискорити впровадження відновлюваних джерел енергії, щоб до 2030 року вони покривали 45% Всього попиту на енергію в порівнянні з цільовим показником в 40%.

Поряд з цим ЄС необхідно буде знайти способи знизити залежність європейської промисловості від природного газу. Масовий перехід виробництва на поновлюваний водень і біометан можуть заощадити до 35 млрд кубометрів природного газу до 2030 року.

Нагадаємо, Євросоюз готує шостий пакет санкцій проти Росії, в який має увійти ембарго на російську нафту. Ряд країн, включаючи Угорщину, виступають проти цієї заборони і загрожують заблокувати прийняття нових обмежень.

Про те, коли ЄС введе шостий санкційний пакет проти Росії і на які результати розраховують в Україні - в аналітичному матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзРосійська Федерація