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Евросоюз ужесточит санкции против Ирана из-за его военной помощи России, - Reuters

Архивное фото: Евросоюз ужесточит санкции против Ирана (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Европейский союз собирается ужесточить санкции против Ирана за то, что оказывает военную помощь Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Страны ЕС согласились добавить 10 новых физических и юридических лиц в санкционный список Ирана", - пишет издание.

Один из источников издания сообщил, что этот шаг связан с поддержкой Ираном вооруженных прокси на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря.

Также это связано с военной поддержкой, которую Тегеран оказывает Москве.

Reuters напомнило, что лидеры Евросоюза ранее согласились усилить санкции против Ирана после ракетной атаки Тегерана и удара беспилотников по Израилю.

Санкции против Ирана

Страны Запада регулярно вводят санкции против Ирана, особенно из-за его военных связей с Россией.

Недавно чиновники из США заявляли, что хотят ужесточить ограничения на экспорт иранской нефти и ограничить способность России продолжать финансировать войну против Украины.

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