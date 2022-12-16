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Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России

Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский союз сегодня, 16 декабря, официально согласовал девятый пакет санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в Twitter.

"Он сосредоточен на технике, финансах и СМИ, чтобы еще больше сдвинуть с рельсов российскую экономику и военную машину. Он предусматривает санкции против почти 200 человек и организаций, причастных к нападениям на мирных жителей и похищениям детей", - отметила она.

В то же время вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что в санкционный список попали 168 российских компаний, связанных с военно-промышленным комплексом. Общее количество организаций, в отношении которых наложены санкции - 410.

ЕС также расширил инвестиционные запреты против энергетического и добывающего секторов РФ, а также рекламы, маркетинговых исследований, проведения опросов общественного мнения для российского бизнеса.

Санкции также распространяются на экспорт технологий двойного назначения, благодаря чему усложняются условия изготовления или ремонта вооружения. Речь идет о:

  • химических веществах;
  • IT-оборудовании;
  • дронах/двигателях дронов;
  • электронике.

Напомним, вчера стало известно, что послы ЕС согласовали девятый пакет санкций против России.

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