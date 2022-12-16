Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России

"Он сосредоточен на технике, финансах и СМИ, чтобы еще больше сдвинуть с рельсов российскую экономику и военную машину. Он предусматривает санкции против почти 200 человек и организаций, причастных к нападениям на мирных жителей и похищениям детей", - отметила она.

В то же время вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что в санкционный список попали 168 российских компаний, связанных с военно-промышленным комплексом. Общее количество организаций, в отношении которых наложены санкции - 410.

ЕС также расширил инвестиционные запреты против энергетического и добывающего секторов РФ, а также рекламы, маркетинговых исследований, проведения опросов общественного мнения для российского бизнеса.

Санкции также распространяются на экспорт технологий двойного назначения, благодаря чему усложняются условия изготовления или ремонта вооружения. Речь идет о: