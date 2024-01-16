Евросоюз начал работать над предложениями по замороженным активам РФ в интересах Украины

Европейский Союз приступил к техническим работам по реализации предложений по использованию замороженных российских активов в интересах Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр финансов Бельгии Винсент Ван Петтегем на пресс-конференции после Совета по экономическим и финансовым вопросам в Брюсселе.

По его словам, Финансовый совет ЕС сосредоточился на двух ключевых вопросах:

макрофинансовой поддержке Украины;

замороженных активах РФ, которые могут быть использованы в интересах Украины.

"По замороженным и иммобилизованным активам, мы проанализировали предложения Еврокомиссии и Высокого представителя (Жозепа Борреля - ред.), полученные в декабре 2023 года, и подтвердили наши решительные обязательства по быстрому их выполнению. Работа на техническом уровне началась, и мы стремимся достичь быстрого прогресса", - заявил министр.

Стоит отметить, что в настоящее время Бельгия приняла председательство на Совете ЕС по экономическим и финансовым вопросам в Испании.

"У нас сегодня был очень конструктивный обмен мнениями по поводу экономических и финансовых последствий российской агрессии против Украины. Был круглый стол, где все четко заявили и выразили поддержку Украине", - сказал министр финансов Бельгии.

Он рассказал, что в Евросоюзе уже завершают работу над так называемым украинским фондом, который поможет продлить финансовую поддержку для Киева.

Вопрос передачи Украине российских активов

Напомним, после начала полномасштабной войны России против Украины страны Запада заморозили активы страны-агрессора.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки предложили странам "Большой семерки" конфисковать 300 млрд. долларов замороженных российских активов в пользу Украины. Соответствующий план хотят согласовать ко второй годовщине широкомасштабного вторжения РФ.

На днях премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что страны-партнеры приблизились к решению этого вопроса.

11 января стало известно, что Белый дом поддержал законодательство, которое позволит конфисковать около 300 млрд долларов из замороженных активов РФ и направить эти средства на восстановление Украины.

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