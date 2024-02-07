Евросоюз планирует ввести новые санкции против РФ 24 февраля. СМИ раскрыли детали

Европейский союз готовится ввести очередные ограничения в отношении РФ из-за широкомасштабной военной агрессии против Украины. Новый "черный список" планируют объявить 24 февраля, во вторую годовщину полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EUobserver .

По словам нескольких дипломатов ЕС в беседе с журналистами, в санкционный список войдут, в частности, включат "несколько десятков" российских и белорусских военных, задействованных в ведении боевых действий против Украины. Также "мини-санкции" будут введены в отношении граждан РФ, причастных к незаконной депортации и похищениям украинских детей.

Отмечается, что в "черном списке" также упоминается несколько компаний вне Евросоюза, которые помогают России получить запрещенные компоненты оружия, несмотря на введенные международные санкционные ограничения.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, чьи службы составили новый ограничительный список в отношении РФ, сообщила Европейскому парламенту о введении санкции в "символический" день 24 февраля.

Посольства ЕС в Брюсселе начнут переговоры по списку в этот четверг. В публикации отмечается, что он не включал "никаких важных пунктов, таких как новое эмбарго ЕС на российские металлы, сжиженный газ или ядерные компании, поскольку его нужно было быстро согласовать" после введения 12-го пакета санкций против России 19 декабря и до даты 24 февраля.

Комиссия ЕС подготовила "черный список" после консультаций с государствами-членами на выходных.

Вопрос о введении 13-го пакета санкций против РФ

Ранее сообщалось, что Европейский Союз приступил к обсуждению нового пакета санкций, который он намерен утвердить до 24 февраля 2024 года.

Возможные санкции обсуждались 18 января на встрече послов блока, где государства-члены спорили о том, как лучше поддержать Украину в долгосрочной перспективе. Но достичь соглашения о 13 пакетах санкций к следующему месяцу будет непросто, поскольку последний потребовал недель переговоров, писал Bloomberg.

Украинская сторона, в свою очередь, призвала ЕС в санкциях сосредоточиться на недопущении попадания высокотехнологичных западных компонентов в руки российской армии.

Напомним, ранее западные СМИ сообщали о том, что европейские производители алюминия, поддерживаемые четырьмя странами ЕС, настаивают на том, чтобы Евросоюз ввел эмбарго на дешевый импорт этого металла из России в рамках ожидаемого пакета санкций, который ознаменует два года с момента вторжения в Украину.