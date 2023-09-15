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Евросоюз планирует осенью ввести санкции на алмазы из РФ, - Soir

Иллюстративное фото: ЕС планирует ввести санкции на российские алмазы (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

Страны-члены ьшой Европейского союза планируют ввести запрет на импорт российских алмазов в октябре или ноябре. Разрабатываемый план механизма коснется Антверпена в Бельгии, что считается главным мировым центом торговли этими драгоценными камнями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Soir.

По словам источника издания в правительстве Бельгии, ожидается, что этой осенью будет объявлено о введении санкций на российские алмазы.  

Согласно разрабатываемому механизму запрета, ограничения начнут действовать в несколько этапов:

  • для необработанных алмазов с 1 января 2024 года,
  • на обработанные бриллианты ограничения будут вводить позже и поэтапно.

  • G7 готовит санкции на российские алмазы

Ранее сообщалось, что страны "Большой семерки" могут объявить о косвенном запрете на российские алмазы в ближайшие две-три недели. А запрет вступит в силу в январе.

Косвенный элемент запрета направлен на попытку ограничить эту динамику путем отслеживания российских драгоценных камней через границу.

Отметим, что хотя Бельгия не является членом "Большой семерки", но ранее Брюссель заявил о том, что поддержит запрет, если G7 сможет найти эффективный механизм.

План состоит в том, чтобы запретить закупку алмазов или бриллиантов напрямую у российской компании-гиганта ПАО "АЛРОСА" или у перепродавцов в Индии или Объединенных Арабских Эмиратах.

Напомним, Бельгия предложила ввести систему, которая позволит отслеживать российские алмазы и усложнит процесс перемаркировки драгоценных камней в третьих странах.

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