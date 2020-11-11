Євросоюз планує зустріч з Байденом до його інавгурації

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що запросить обраного президента США Джо Байдена для участі у відеоконференції з главами держав і урядів ЄС. Це може статися до його інавгурації 20 січня.

Про це повідомляє Politico.

Як повідомляється, таке запрошення може здатися дещо передчасним, враховуючи, що президент США Дональд Трамп відмовився визнавати поразку. Крім того, остаточні результати виборів ще не підтверджені в ключових штатах.

Зазначається, що готовність Мішеля відкласти формальності відображає, наскільки в Європейському союзі втішені перемогою Байдена. Більшість європейських лідерів вважають, що з ним вдасться відновити трансатлантичні відносини, які постраждали в роки правління Трампа.

Ці відеоконференції будуть проводитися перед офіційним самітом Європейської ради в Брюсселі в грудні. Повідомлення про заплановане запрошення Байдена з’явилось після того, як Байден провів перший раунд телефонних переговорів з європейськими лідерами.

Нагадаємо, Байден під час телефонних розмов із прем’єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном та президентом Франції Еммануелем Макроном обговорив готовність допомагати Україні.

Також Байден планує видати виконавчі укази, які скасовують низку розпоряджень Дональда Трампа.