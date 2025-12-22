Евросоюз передал Украине ТЭС из Литвы, которая обеспечит светом миллион украинцев

"Сложная операция, которая длилась 11 месяцев, включала 149 поставок оборудования общим весом 2399 тонн. Среди них 40 были негабаритными грузами, включая чрезвычайно тяжелые трансформаторы и статоры весом около 172 тонн каждый", - отметили в Минерего.

Сообщается, что поддержка Польского правительственного агентства стратегических резервов сыграла важную роль в обеспечении сложной транспортировки этих компонентов.

Предоставленное оборудование помогло провести аварийные ремонты в нескольких регионах Украины, где энергетическая инфраструктура была существенно повреждена в результате российских ударов.

"Мы чрезвычайно благодарны партнерам из Литвы, Польши и всего европейского сообщества, которые помогли получить критически необходимое оборудование. Оно помогло восстановить важные энергетические мощности и усилить устойчивость энергосистемы", - отметил и.о. Министра энергетики Украины Артем Некрасов.

Еврокомиссар по вопросам готовности, кризисного управления и равенства Хаджа Лахбиб отметила, что поставка этой электростанции поможет обеспечить светом и теплом один миллион человек, которые сталкиваются с четвертой зимой российской агрессивной войны.

По данным Минэнерго, эта логистическая операция является частью комплексного ответа ЕС на агрессию РФ против Украины с февраля 2022 года, скоординированную через Механизм гражданской защиты ЕС.

На сегодня общая поддержка ЕС энергетического сектора Украины помогла миллионам людей, включая доставку 9500 генераторов и 7200 трансформаторов. В целом комиссия выделила более 1,2 млрд евро на программы гуманитарной помощи в Украине и доставила более 160 000 тонн помощи.