RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Евросоюз передаст Гренландии финансы на фоне угроз Трампа по аннексии острова, - Reuters

04:38 07.09.2026 Пн
1 мин
Какая ожидается помощь?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)

Сегодня в понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявит об увеличении инвестиций ЕС в Гренландию и более тесных политических связей с датской территорией, которую президент США Дональд Трамп считает территорией Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности, в воскресенье фон дер Ляйен прибыла в Гренландию с двухдневным визитом, который призван продемонстрировать поддержку правительствам Гренландии и Дании, которые решительно отвергли кампанию Трампа по аннексии крупнейшего в мире острова.

Ожидается, что глава Еврокомиссии представит планы по инвестициям в такие сектора, как добыча критически важных полезных ископаемых, спутниковая связь и возобновляемая энергетика в Гренландии.

В воскресенье в столице Гренландии фон дер Лейен заявила, что пакет мер будет "существенным", но никаких подробностей не предоставила.

В свою очередь премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что его страна хочет укрепить свою "тесную дружбу и хорошее партнерство" с ЕС.

Что еще важно знать

Напомним, в начале года премьер-министр Гренландии Йенс Фредерик Нильсен заявил, что остров отвергает варианты присоединится США. Он подчеркнул, что Гренландия предпочитает быть в союзе с Данией.

Также в конце августа Вооруженные силы Дании официально заявили, что впервые отправили на остров группу недавно призванных военных.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЕвросоюзДональд ТрампГренландияУрсула фон дер Ляйен