Евросоюз передаст Гренландии финансы на фоне угроз Трампа по аннексии острова, - Reuters

Сегодня в понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявит об увеличении инвестиций ЕС в Гренландию и более тесных политических связей с датской территорией, которую президент США Дональд Трамп считает территорией Америки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В частности, в воскресенье фон дер Ляйен прибыла в Гренландию с двухдневным визитом, который призван продемонстрировать поддержку правительствам Гренландии и Дании, которые решительно отвергли кампанию Трампа по аннексии крупнейшего в мире острова.
Ожидается, что глава Еврокомиссии представит планы по инвестициям в такие сектора, как добыча критически важных полезных ископаемых, спутниковая связь и возобновляемая энергетика в Гренландии.
В воскресенье в столице Гренландии фон дер Лейен заявила, что пакет мер будет "существенным", но никаких подробностей не предоставила.
В свою очередь премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что его страна хочет укрепить свою "тесную дружбу и хорошее партнерство" с ЕС.
Напомним, в начале года премьер-министр Гренландии Йенс Фредерик Нильсен заявил, что остров отвергает варианты присоединится США. Он подчеркнул, что Гренландия предпочитает быть в союзе с Данией.
Также в конце августа Вооруженные силы Дании официально заявили, что впервые отправили на остров группу недавно призванных военных.