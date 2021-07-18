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Евросоюз опередил США по проценту вакцинированных от COVID-19

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США, Воскресенье 18 июля 2021 22:27
Евросоюз опередил США по проценту вакцинированных от COVID-19 Фото: ЕС опередил США по количеству вакцинированных (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Европейский союз опередил Соединенные Штаты Америки по количеству вакцинированных от коронавируса. Речь о проценте людей, получивших хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associted Press.

В странах Евросоюза первую дозу вакцины получили по меньшей мере 55,6% населения, а вот в Соединенных Штатах этот показатель сейчас составляет 55,4% от количества населения.

Евросоюз впервые опередил Штаты по проценту привитых. Однако США пока лидируют по количеству полностью вакцинированных людей. В Штатах этот показатель составляет 48%, а в странах ЕС - 42% населения.

Отставание Евросоюза от США было связано с тем, чтобы европейские страны в начале использовали более осторожный подход к вакцинации, поэтому вакцинальная кампания разворачивалась медленнее, чем в Штатах.

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Вакцинация Коронавирус Соединенные Штаты Америки Евросоюз
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