Евросоюз обошел США по объему финансовой помощи Украине

Больше помощи оказал Европейский Союз - на 27,471 млрд долларов, на втором месте - США, которые предоставили 22,930 млрд долларов.

С начала 2024 года ЕС предоставил Украине 6,484 млрд долларов, помощь от США отсутствовала.

minfin.gov.ua

Помощь в 2024 году

В НБУ заявляют, что Украина может рассчитывать на 38 млрд долларов внешней бюджетной помощи в этом году. Поэтому центробанк улучшил прогноз по международным резервам.

ЕС уже выделил Украине 6 млрд евро по программе Ukraine Facility. Украина рассчитывает получить от ЕС в текущем году 16 млрд евро.

Кроме того, на этой неделе в США одобрили пакет помощи Украине на 60,8 млрд. долларов, из которых финансовая будет составлять 8 млрд долларов.