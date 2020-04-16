Євросоюз назвав обмін полоненими радісним кроком

Європейський союз вітає успішний обмін полоненими між Україною та підконтрольними Росії терористичними організаціями "ДНР" та "ЛНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву зовнішньополітичної служби ЄС.

У Євросоюзі заявили, що сьогоднішній обмін полоненими є радісним кроком на шляху до виконання одного з заходів, узгодженого під час паризької зустрічі в нормандському форматі.

"Євросоюз очікує, що всі сторони продовжать роботу з виконання мінських домовленостей, в тому числі спираючись на рекомендації, узгоджені на нормандському саміті", - завили у службі.

Крім того, у Євросоюзі висловили підтримку роботі нормандського формату, ОБСЄ та Тристоронньої контактної групи.

"Повне виконання мінських угод є єдиним способом досягнення стійкого і мирного врегулювання конфлікту на сході України. Постійне припинення вогню - також у відповідь на глобальний заклик Генерального секретаря ООН Гутерріша - зміцнить довіру і полегшить важку гуманітарну ситуацію", - наголосили в ЄС.

Також у Євросоюзі закликали Росію та бойовиків припинити перешкоджання діяльності представників міжнародних організацій.

"Росія і підтримувані нею збройні формування повинні також забезпечити свободу пересування через лінію зіткнення СММ ОБСЄ і гуманітарних організацій, а також доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста до всіх, хто залишилися під вартою", - додали в службі.

Нагадаємо, раніше в посольстві США привітали обмін полоненими між Україною та проросійськими бойовиками. При цьому в американському посольстві заявили, що Росія повинна звільнити всіх незаконно утримуваних українців.