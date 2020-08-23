ru
ua

Євросоюз не має наміру перетворювати Білорусь на другу Україну, - Боррель

Автор: Дмитро Левицький

Боррель пояснив різницю між ситуаціями в Україні та Білорусі

Сьогоднішня криза у Білорусі не схожа на ситуацію, яка була в Україні у 2013-2014 роках. Протести в Україні мали геополітичних характер, адже українці робили вибір між Європою та Росією під прапорами Євросоюзу.

Популярні новини

Про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель в інтерв'ю іспанській газеті El Pais.

Як пояснив Боррель, білоруси зараз не сперечаються "бути з мамою чи татом", а просто вимагають громадянських свобод та прав.

"Європейських прапорів немає на демонстраціях. І Євросоюз не має наміру перетворювати Білорусь на другу Україну. Ми повинні сприяти політичній реформі, але не виступати у ролі спотворюючого фактору, як нас можуть сприймати з російської сторони. Ця напруга між Європою та Росією закінчилася вогнем, насильством та розпадом української території", - зазначив він.

Дипломат додав, що сьогоднішньою проблемою білорусів є не вибір між Росією та Європою, а досягнення свободи та демократії, які є основними цінностями Євросоюзу, і Європа буде їх підтримувати.

Нагадаємо, раніше французький президент Еммануель Макрон також заявляв, що Євросоюз не хоче повторення українського сценарію в Білорусі.

При цьому Європейський союз готовий виступити посередником між білоруською владою, опозицією та невдоволеним громадянським суспільством.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЕвросоюзБілорусь