Евросоюз может частично компенсировать остановку помощи от USAID

"Да, безусловно", - сказал он.

По его словам, в ЕС внимательно следят за развитием ситуации в США, в частности по военной помощи, гуманитарной помощи. "И действительно анализируем, где, в случае необходимости, нам также придется закрывать определенные пробелы", - добавил еврокомиссар

Домбровскис отметил, что ЕС уже является крупнейшим донором помощи для Украины, значительно большим, чем Соединенные Штаты.

"Что касается финансирования и финансовых потребностей Украины, то по текущему сценарию на этот год уже предусмотрено 20 миллиардов долларов. Поэтому с этой точки зрения мы имеем очень значительные объемы финансирования для поддержки Украины в этом году", - сказал Домбровскис.

Он также добавил, ЕС также нужно усиливать свои оборонные возможности и оборонную промышленность."

Фактическое закрытие USAID

Агентство США по международному развитию (USAID), которое долгое время было ключевым донором гуманитарной помощи в Украине, сейчас находится в процессе масштабных изменений. 27 января 2025 года USAID приостановило финансирование всех проектов в Украине после директивы Государственного департамента США о проведении 90-дневного аудита.

А 10 марта 2025 года государственный секретарь США Марко Рубио объявил об официальном закрытии 83% программ USAID, отметив, что остальные будут интегрированы в Государственный департамент.

Это решение является частью усилий администрации президента Дональда Трампа по сокращению государственных расходов.

Эти изменения уже имеют значительное влияние на Украину. В частности, USAID разорвало соглашение о предоставлении грантов Фонду поддержки энергетики Украины на сумму 75 млн долларов. Кроме того, приостановление финансирования повлияло на проекты в медицинской сфере, что может привести к дефициту лекарств для лечения ВИЧ в Украине. Также украинские медиа, которые получали поддержку от USAID, сталкиваются с финансовыми трудностями.