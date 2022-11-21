Евросоюз должен строить транспортные коридоры в Среднюю Азию в обход России, - Боррель

"Поскольку наши центральноазиатские партнеры стремятся диверсифицировать свое партнерство, они хотят более активного участия ЕС. И, конечно же, мы можем сделать гораздо больше вместе в области связи, энергетики и безопасности", - говорится в публикации.

По словам Борреля, на протяжении веков Центральная Азия играла ключевую роль, связывая Дальний Восток с Европой, когда "товары и идеи перемещались туда и обратно по Шелковому пути".

"Но отношения нужно развивать и постоянно обновлять в свете новых обстоятельств. В эти дни Центральная Азия находится в центре событий в геостратегическом и геоэкономическом плане. Очевидно, что регион стремится диверсифицировать свои отношения и что ЕС рассматривается как предпочтительный партнер", - пишет глава европейской дипломатии.

Боррель подчеркивает, что в Центральной Азии чувствуется новая динамика, хотя РФ и Китай продолжают играть важную роль в регионе.

"В равной степени очевидно, что регион стремится диверсифицировать свои отношения и что они рассматривают ЕС в качестве предпочтительного партнера. Лидеры региона осуществляют различные программы реформ. Кроме того, улучшаются отношения между странами Центральной Азии. Как ЕС, мы явно заинтересованы в том, чтобы воспользоваться этими изменениями", - сказал он.

ЕС должен углубить свои связи с регионом и использовать тот огромный потенциал, который может предложить, считает Боррель.

"Сточки зрения поставок энергии, критического сырья и новых транспортных коридоров, не зависящих от России (к так называемому Среднему коридору или Транскаспийскому коридору)", - убежден дипломат.